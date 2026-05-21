Cet été, au jardin avec La Balade des Livres La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes Rennes Mardi 30 juin, 12h00 Ille-et-Vilaine

Journées ludiques, créatives et récréatives

Mardi 30 juin de 12h à 17h

Jardin de la Villa Beauséjour – Tout public

12h – 13h30 : Possibilité d’apporter son pique-nique.

13h30 – 17h Fabrication de papier, observation et croquis au jardin, écriture de poèmes, atelier graines à germer, origamis et pliages en papier, exposition, lectures, langage des fleurs, land art, découverte de livres botaniques…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-30T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-30T17:00:00.000+02:00

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labalade.deslivres@wanadoo.fr

La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes 47 rue Armand Rébillon – 35 Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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