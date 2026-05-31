Gymnastique Douce en plein air, Place Simone de Beauvoir, Rennes
Gymnastique Douce en plein air, Place Simone de Beauvoir, Rennes jeudi 2 juillet 2026.
Gymnastique Douce en plein air Jeudi 2 juillet, 10h00 Place Simone de Beauvoir Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-02T10:00:00+02:00 – 2026-07-02T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-02T10:00:00+02:00 – 2026-07-02T11:00:00+02:00
Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Cours de gymnastique douce en plein air
MQLT
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