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Balade avec la LPO, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes

Balade avec la LPO, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes

Balade avec la LPO, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin

Adresse : 12 allée André Ménard 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : gratuit

Balade avec la LPO Vendredi 17 juillet, 10h00 Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00

Ortie, martin-pêcheur, libellule… partez à la rencontre des animaux et des plantes du Quartier Baud-Chardonnet , dont les étonnantes adaptations ont été tour à tour sources de légendes et d’innovation au cours des siècles.

A partir de 8 ans sur inscription

Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Balade nature « Quand la nature inspire les hommes »

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