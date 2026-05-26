Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes Vendredi 17 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Avec le corps

**10h-12h : Rendez-vous de la petite enfance** 0-3 ans au parc de Bréquigny

**15h-18h : Caravane des sports** au parc de Bréquigny, des stands pour tester différents sports et s’amuser en famille (organisé par l’UFOLEP)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T18:00:00.000+02:00

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Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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