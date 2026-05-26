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Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes

Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes

Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Parc de Bréquigny rue d'Angleterre

Adresse : 15 avenue georges graff

Ville : 35238 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes Vendredi 17 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Avec le corps

**10h-12h : Rendez-vous de la petite enfance** 0-3 ans au parc de Bréquigny
**15h-18h : Caravane des sports** au parc de Bréquigny, des stands pour tester différents sports et s’amuser en famille (organisé par l’UFOLEP)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T18:00:00.000+02:00

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Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine


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