2-3… grammes Cie Trio mineur (38) Le Plato CAP 26 Romans-sur-Isère

2-3… grammes Cie Trio mineur (38)

Le Plato CAP 26 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

+ 3€ d’adhésion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 21:45:00

Date(s) :

2026-04-03

A la faveur de la mort de la mère la famille Martin se raconte…

Une esquisse nette et subtile du portrait d’une famille déglinguée, normale. La mère, le père et les trois sœurs. Une plongée acide au cœur de l’intimité familiale.

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Le Plato CAP 26 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org

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English :

When their mother dies, the Martin family tells their story…

A clear, subtle portrait of a messed-up, normal family. Mother, father and three sisters. An acid dive into the heart of family intimacy.

L’événement 2-3… grammes Cie Trio mineur (38) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme