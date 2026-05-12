2 Festival des Petites Bouilles à Rethondes Rethondes

Rethondes

#2 Festival des Petites Bouilles à Rethondes

Rue de l’Église Rethondes Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:30:00

fin : 2026-06-06 20:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de la 9ᵉ édition du Festival des Petites Bouilles, la Compagnie Tandem à Plumes vous invite à une aventure itinérante et poétique à travers les villages des Lisières de l’Oise.

À bord de leur roulotte tirée par deux ânes, les artistes installent chaque jour leur théâtre ambulant pour jouer Ainsi va la joie, accompagnés de spectacles et d’animations festives. Un moment de partage et de convivialité au cœur de notre territoire !

À Tracy-le-Mont

– 10h00 Thé doux de la Cie Instinct Tubulaire dès 2 ans, réservation obliagtoire.

– 11h00 Départ de la marche, rendez-vous au cimetière direction Rethondes !

Au programme

– 12h30 Pique-nique au carrefour des Princesses

– 16h00 Thé doux de la Cie Instinct Tubulaire dès 2 ans, réservation obliagtoire.

– 16h45 Village d’animations avec Fresh Flo (dessin), la bibliothèque, le tir à l’arc et l’ASCLR.

– 19h00 Ainsi va la joie’ de la Cie Tandem à Plumes

Place à la bonne humeur avec Ainsi va la joie, un spectacle cabaret haut en couleurs qui fait revivre l’esprit du théâtre forain ! Deux joyeux troubadours embarquent le public dans leur mission pleine de fantaisie faire naître, cultiver… et parfois même sauver ce trésor qu’est la joie. Un moment généreux, drôle et touchant, qui rassemble toutes les générations autour de l’essentiel.

– 20h30 Concert bal par Donkili Musique du Monde .

Apéro offert, buvette et restauration sur place.

Dans le cadre de la 9ᵉ édition du Festival des Petites Bouilles, la Compagnie Tandem à Plumes vous invite à une aventure itinérante et poétique à travers les villages des Lisières de l’Oise.

À bord de leur roulotte tirée par deux ânes, les artistes installent chaque jour leur théâtre ambulant pour jouer Ainsi va la joie, accompagnés de spectacles et d’animations festives. Un moment de partage et de convivialité au cœur de notre territoire !

À Tracy-le-Mont

– 10h00 Thé doux de la Cie Instinct Tubulaire dès 2 ans, réservation obliagtoire.

– 11h00 Départ de la marche, rendez-vous au cimetière direction Rethondes !

Au programme

– 12h30 Pique-nique au carrefour des Princesses

– 16h00 Thé doux de la Cie Instinct Tubulaire dès 2 ans, réservation obliagtoire.

– 16h45 Village d’animations avec Fresh Flo (dessin), la bibliothèque, le tir à l’arc et l’ASCLR.

– 19h00 Ainsi va la joie’ de la Cie Tandem à Plumes

Place à la bonne humeur avec Ainsi va la joie, un spectacle cabaret haut en couleurs qui fait revivre l’esprit du théâtre forain ! Deux joyeux troubadours embarquent le public dans leur mission pleine de fantaisie faire naître, cultiver… et parfois même sauver ce trésor qu’est la joie. Un moment généreux, drôle et touchant, qui rassemble toutes les générations autour de l’essentiel.

– 20h30 Concert bal par Donkili Musique du Monde .

Apéro offert, buvette et restauration sur place. .

Rue de l’Église Rethondes 60153 Oise Hauts-de-France lespetitesbouillespierrefonds@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 9? edition of the Festival des Petites Bouilles, Compagnie Tandem à Plumes invites you on a poetic itinerant adventure through the villages of the Lisières de l’Oise.

Aboard their donkey-drawn wagon, the artists set up their mobile theater each day to perform Ainsi va la joie, accompanied by festive shows and entertainment. A moment of sharing and conviviality in the heart of our region!

In Tracy-le-Mont

– 10:00 am: Thé doux by Cie Instinct Tubulaire ages 2 and up, booking essential.

– 11:00am: Start of the walk, meeting at the cemetery in the direction of Rethondes!

Program:

– 12:30 pm: Picnic at the Carrefour des Princesses

– 4:00 pm: Thé doux by Cie Instinct Tubulaire ages 2 and up, booking required.

– 4.45pm Entertainment village with Fresh Flo (drawing), the library, archery and ASCLR.

– 7:00 pm: Ainsi va la joie by Cie Tandem à Plumes

Make way for good humor with Ainsi va la joie, a colorful cabaret show that revives the spirit of fairground theater! Two merry troubadours embark the audience on their whimsical mission: to bring forth, cultivate? and sometimes even save the treasure that is joy. A generous, funny and touching moment that brings all generations together around the essential.

– 8:30pm: Ball concert by Donkili Musique du Monde .

Complimentary aperitif, refreshments and snacks on site.

L’événement #2 Festival des Petites Bouilles à Rethondes Rethondes a été mis à jour le 2026-05-12 par Compiègne Pierrefonds Tourisme