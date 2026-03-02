2 Riv’s Rock festival Deux Rivières

2 Riv's Rock festival Accolay Deux Rivières 2026-08-29

2 Riv’s Rock festival Deux Rivières samedi 29 août 2026.

2 Riv’s Rock festival

Accolay Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-30 02:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Concerts Rock au bord de la rivière à Accolay
-IMOBILOM
-WHITE STRAW
-ASS DEATH
-CRACHE TON VENIN
Entrée et parking gratuits, buvette et restauration sur place.   .

Accolay Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 30 44 88  lydie2paris@hotmail.fr

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English : 2 Riv’s Rock festival

L’événement 2 Riv’s Rock festival Deux Rivières a été mis à jour le 2026-03-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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