2 Riv’s Rock festival

Accolay Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-30 02:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Concerts Rock au bord de la rivière à Accolay

-IMOBILOM

-WHITE STRAW

-ASS DEATH

-CRACHE TON VENIN

Entrée et parking gratuits, buvette et restauration sur place. .

Accolay Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 30 44 88 lydie2paris@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2 Riv’s Rock festival

L’événement 2 Riv’s Rock festival Deux Rivières a été mis à jour le 2026-03-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !