2 Riv’s Rock festival Deux Rivières
2 Riv’s Rock festival Deux Rivières samedi 29 août 2026.
2 Riv’s Rock festival
Accolay Deux Rivières Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-30 02:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Concerts Rock au bord de la rivière à Accolay
-IMOBILOM
-WHITE STRAW
-ASS DEATH
-CRACHE TON VENIN
Entrée et parking gratuits, buvette et restauration sur place. .
Accolay Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 30 44 88 lydie2paris@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 2 Riv’s Rock festival
L’événement 2 Riv’s Rock festival Deux Rivières a été mis à jour le 2026-03-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Deux Rivières (Yonne)
- La Cravant’ure Deux Rivières Yonne 1 mai 2026
- Vide-grenier du 1er mai Deux Rivières 1 mai 2026
- Trail d’Accolay Deux Rivières 15 août 2026