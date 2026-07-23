Informations pratiques

Chevreaux

2 soirées d’astronomie au château de Chevreaux

Château de Chevreaux Chevreaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-12

Lever la tête pour découvrir la voie lactée !

* Nuit des étoiles le 9 août dès la tombée de la nuit, observation du ciel par télescopes et présentation du système solaire.

* Eclipse le 12 août à 19 heures on connait tous le principe des éclipses de soleil et des éclipses de lune. Les éclipses de soleil sont plus rares. Après celle du 12 août 2026, à 19 h 22, il faudra attendre le 3 septembre 2081 pour voir la prochaine en France. Bonne raison pour détailler ce phénomène mais aussi pour raconter l’importance souvent méconnue qu’ont eu les éclipses dans l’Histoire du monde, dans la compréhension du ciel et dans l’histoire de l’astronomie.

Ces 2 animation seront proposées par la section d’astronomie PEGASE du foyer rural de Chilly-le-Vignoble, avec la participation de Gérard Bouvier. .

Château de Chevreaux Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 67 24 11 contact@accjura.fr

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English : 2 soirées d’astronomie au château de Chevreaux

L’événement 2 soirées d’astronomie au château de Chevreaux Chevreaux a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA