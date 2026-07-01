20 000 Lieues sous les mers | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

20 000 Lieues sous les mers | Théâtre 22 et 23 janvier 2027 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 24 € à 39 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-22T20:45:00+01:00 – 2027-01-22T22:05:00+01:00

Fin : 2027-01-23T17:00:00+01:00 – 2027-01-23T18:20:00+01:00

Christian Hecq et Valérie Lesort y proposent une version époustouflante, où six comédiens-manipulateurs donnent vie aux personnages et aux créatures marines (méduses, poissons-lanternes, poulpes géants…). La scénographie et les costumes sont signés Éric Ruf de la Comédie Française.

Une expérience scénique unique où, sans recourir aux projections vidéo, les jeux de lumière, de son et de matière recréent l’illusion des profondeurs et d’un monde sous-marin à la fois réaliste et fantastique. Fidèle à l’esprit de Jules Verne, cette mise en scène mêle aventure, poésie et humour, tout en abordant les thèmes de la liberté, de l’écologie et de la complexité humaine de Nemo, ce « pirate moderne » à la fois misanthrope et humaniste.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Créé à la Comédie-Française en 2015, ce spectacle en dernière tournée nous embarque à bord du Nautilus, vaisseau légendaire du capitaine Nemo.

Fabrice Robin