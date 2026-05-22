Festival l’Été continue Parc du Charbonneau Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-30 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

Avant la rentrée et la fin de l’été… venez petits et grands vous amuser et profiter de moments festifs et conviviaux !Chaque été, fin août, nous vous proposons des animations ludiques, artistiques et sportives. Venez partager avec nous une programmation familiale, à la portée de tous et toutes. L’ensemble des événements et animations sont gratuits. ? Pour plus d’informations et voir la programmation complète : rendez-vous sur le site de Carquefou.

Parc du Charbonneau Carquefou 44470

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