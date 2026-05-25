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Les Rendez-Vous de l’Erdre Port-Jean Carquefou

Les Rendez-Vous de l’Erdre Port-Jean Carquefou

Les Rendez-Vous de l’Erdre Port-Jean Carquefou dimanche 30 août 2026.

Lieu : Port-Jean

Adresse : Route de Port Jean, 44470 Carquefou

Ville : 44470 Carquefou

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-30 10:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Du 29 au 30 août 2026, retrouvez l’ambiance unique de ce festival incontournable, qui célèbre depuis 39 ans le jazz et le patrimoine fluvial.Au programme : concerts gratuits et rassemblement nautique exceptionnel, à Carquefou et dans 14 autres villes de Loire-Atlantique.Un rendez-vous festif 100 % gratuit à ne pas manquer en cette fin d’été ! ? Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la commune de Carquefou.

Port-Jean Carquefou 44470


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