Les Rendez-Vous de l’Erdre Port-Jean Carquefou
Les Rendez-Vous de l’Erdre Port-Jean Carquefou dimanche 30 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-30 10:30 –
Gratuit : oui Tout public
Du 29 au 30 août 2026, retrouvez l’ambiance unique de ce festival incontournable, qui célèbre depuis 39 ans le jazz et le patrimoine fluvial.Au programme : concerts gratuits et rassemblement nautique exceptionnel, à Carquefou et dans 14 autres villes de Loire-Atlantique.Un rendez-vous festif 100 % gratuit à ne pas manquer en cette fin d’été ! ? Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la commune de Carquefou.
Port-Jean Carquefou 44470
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