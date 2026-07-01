20 ans de la Maison des jeux bretons Saint-Jean-Trolimon
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Jean-Trolimon
Informations pratiques
Saint-Jean-Trolimon
20 ans de la Maison des jeux bretons
Plasenn Michel et Joséphine Cosquer Saint-Jean-Trolimon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Démonstration, initiation aux jeux de force, d’adresse, de galoche bigoudène, course en sacs, tir à la corde
Animation musicale bagad, sonneurs…
Restauration et buvette sur place crêpes, grillades, kouigns…
Tirage de la tombola à 19h billig Krampouz (1er prix) et nombreux autres lots. .
Plasenn Michel et Joséphine Cosquer Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 00 34
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English :
L’événement 20 ans de la Maison des jeux bretons Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Destination Pays Bigouden