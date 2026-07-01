Informations pratiques

Saint-Jean-Trolimon

20 ans de la Maison des jeux bretons

Plasenn Michel et Joséphine Cosquer Saint-Jean-Trolimon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Démonstration, initiation aux jeux de force, d’adresse, de galoche bigoudène, course en sacs, tir à la corde

Animation musicale bagad, sonneurs…

Restauration et buvette sur place crêpes, grillades, kouigns…

Tirage de la tombola à 19h billig Krampouz (1er prix) et nombreux autres lots. .

Plasenn Michel et Joséphine Cosquer Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 00 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 20 ans de la Maison des jeux bretons Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Destination Pays Bigouden