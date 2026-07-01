Randonnée accompagnée Tronoën Les trois chapelles Saint-Jean-Trolimon
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Jean-Trolimon
Informations pratiques
Saint-Jean-Trolimon
Randonnée accompagnée Tronoën Les trois chapelles
198 B rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Proposée par Les marcheurs de Cornouaille, club affilié à la fédération française de randonnée.
Animée par Agnès Linard Labadie. 12 km. Accessible à tous.
Chiens non admis. Prévoir des chaussures de marche et une gourde d’eau.
Chapeau en cas de beau temps. .
198 B rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 6 73 81 99 54
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English :
L’événement Randonnée accompagnée Tronoën Les trois chapelles Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden