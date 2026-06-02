Saint-Jean-Trolimon

Balade nature La Torche depuis Tronoën Hotspot de biodiversité

Rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-09

Depuis la chapelle de Tronoën, après avoir arpenté la dune et le bord de mer, la pointe de laTorche apparait sous son meilleur profil et semble posée là, ur l’eau, telle le proue d’un bateau.

L’escapade permettra de découvrir la diversité floristique et ornithologique qui s’épanouissent sur ces espaces préservés et sauvages.

Sur réservation. Conditionné à la météo.

Cette animation vous est proposée par la Communauté de communes du Pays Bigouden sud gestionnaire des espaces naturels protégés du Conservatoire du Littoral et du Département du Finistère. Elle est animée par notre guide nature Steven. .

Rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 7 88 09 14 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade nature La Torche depuis Tronoën Hotspot de biodiversité Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden