Lecture de livres sur le thème petits et grands héros 5/10 ans Saint-Jean-Trolimon lundi 6 juillet 2026.

Saint-Jean-Trolimon

Lecture de livres sur le thème petits et grands héros 5/10 ans

Place de la République Saint-Jean-Trolimon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Organisée par le point livres dans le cadre de la 12 ème édition de Partir en livre et animée par Violaine Grégoire, bénévole au point livres .

Uniquement sur inscription au 0625906868 ou par mail cecile.corbin@hotmail.fr .

Place de la République Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 6 25 90 68 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture de livres sur le thème petits et grands héros 5/10 ans Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Destination Pays Bigouden