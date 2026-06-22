Lecture de livres sur le thème petits et grands héros 5/10 ans Saint-Jean-Trolimon
Lecture de livres sur le thème petits et grands héros 5/10 ans Saint-Jean-Trolimon lundi 6 juillet 2026.
Saint-Jean-Trolimon
Lecture de livres sur le thème petits et grands héros 5/10 ans
Place de la République Saint-Jean-Trolimon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Organisée par le point livres dans le cadre de la 12 ème édition de Partir en livre et animée par Violaine Grégoire, bénévole au point livres .
Uniquement sur inscription au 0625906868 ou par mail cecile.corbin@hotmail.fr .
Place de la République Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 6 25 90 68 68
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English :
L’événement Lecture de livres sur le thème petits et grands héros 5/10 ans Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Destination Pays Bigouden