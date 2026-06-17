Saint-Jean-Trolimon

Expo de photographies faune et paysages bigoudens Patrice Touzeau

Rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Témoignage, à travers des images, de la beauté de la vie sauvage et de partage d’émotions autour de la nature.

Patrice Touzeau, en rercherche constante de créativité, s’attache à sortir des sentiers battus, expérimenter de nouvelles compositions et explorer de nouvelles techniques de prise de vue.

Jouer avec les attitudes animalières, les formes, la lumière, l’arrière-plan, la symétrie, les reflets, les angles de prise de vues, sont autant de moyens pour lui de trouver des compositions originales susceptibles de toucher le public. .

Rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 6 60 07 14 61

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English :

L’événement Expo de photographies faune et paysages bigoudens Patrice Touzeau Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Destination Pays Bigouden