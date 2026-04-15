200° anniversaire d’une capitelle à Villevieille (30), Traverse de Catet, Villevieille

200° anniversaire d’une capitelle à Villevieille (30) Dimanche 28 juin, 09h00 Traverse de Catet Gard

Entrée libre, inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

UN ANNIVERSAIRE METTANT EN VALEUR LE PATRIMOINE VERNACULAIRE

L’ASSV entourée d’associations amies va féter les 200 ans d’une capitelle sur le plateau de Catet à Villevielle.

Le dimanche 28 juin, toute la journée : exposition, table ronde avec des spécialistes de la pierre sèche, démonstration du savoir faire des muraillers, randonnées (1.5 km et 2.8 km) sur le santier des capitelles, initiation pour les enfants, le tout devant une capitelle datant de 1826.

Traverse de Catet 30250 villevieille Villevieille 30250 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://assv-villevieille.org/contacts1 »}]

Animation de toute la journée : colloque en public par des spécialistes de la pierre sèche, itinéraire de découverte par des visites guidées et commentées, expositions, projection, repas tiré du sac. anniversaire conférences

assv