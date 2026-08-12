200 ans de photographie – « Le monde dans l’espace public » Esplanade du Champ de Mars Rennes
samedi 29 août 2026 · Esplanade du Champ de Mars · Rennes
Informations pratiques
200 ans de photographie – « Le monde dans l’espace public » Esplanade du Champ de Mars Rennes Samedi 29 août, 11h00 Ille-et-Vilaine
« Le monde dans l’espace public »
200 ans de photographie – « Le monde dans l’espace public »
Des archives aux images d’aujourd’hui, la ville se raconte. Visages, gestes, instants : une histoire en mouvement. Une exposition à vivre, pour toutes et tous.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-29T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-29T13:00:00.000+02:00
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Esplanade du Champ de Mars Esplanade du Champ de Mars Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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