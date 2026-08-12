Informations pratiques

200 ans de photographie – « Le monde dans l’espace public » Esplanade du Champ de Mars Rennes Samedi 29 août, 11h00 Ille-et-Vilaine

« Le monde dans l’espace public »

200 ans de photographie – « Le monde dans l’espace public »

Des archives aux images d’aujourd’hui, la ville se raconte. Visages, gestes, instants : une histoire en mouvement. Une exposition à vivre, pour toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-29T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-29T13:00:00.000+02:00

1



Esplanade du Champ de Mars Esplanade du Champ de Mars Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

