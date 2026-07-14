Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes
mercredi 12 août 2026 · Prairies Saint-Martin · Rennes
Informations pratiques
Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes Mercredi 12 août, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription
En famille, partez en exploration au cœur des Prairies Saint-Martin à travers des jeux, défis et observations de la nature.
**Lieu** : Rennes (35)
**Horaire** : 14h00 à 16h00
**Réservation** : Oui
**Nombre de places** : 30
**Age minimal** : 5 ans
**Prix** : Gratuit
**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
Une animation ludique pour découvrir la biodiversité, éveiller sa curiosité et apprendre à mieux connaître les habitants de ce milieu naturel.
N’hésitez pas à apporter :
– Paire de jumelles si vous avez
– Bonnes chaussures de marche
– Tenue adaptée à la météo
Accessible PMR
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à [**reservation.bretagne@lpo.fr**](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr) en indiquant dans votre mail :
– Date de la sortie
– Intitulé de la sortie
– Nombre de personnes (et âge si enfant)
– Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
– Comment vous avez entendu parler de cette sortie
Sortie financée par les Fonds Européens FEDER accordés par Rennes Métropole.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-12T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-12T16:00:00.000+02:00
1
reservation.bretagne@lpo.fr
Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Nord – Saint-Martin Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Repair café Square Germain Gautier Rennes 14 juillet 2026
- Repair café, Square Germain Gautier, Rennes 14 juillet 2026
- Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes Place de la Mairie (Rennes) Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes, Place de la Mairie, Rennes 14 juillet 2026