Informations pratiques

Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes Mercredi 12 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

En famille, partez en exploration au cœur des Prairies Saint-Martin à travers des jeux, défis et observations de la nature.

**Lieu** : Rennes (35)

**Horaire** : 14h00 à 16h00

**Réservation** : Oui

**Nombre de places** : 30

**Age minimal** : 5 ans

**Prix** : Gratuit

**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)

Une animation ludique pour découvrir la biodiversité, éveiller sa curiosité et apprendre à mieux connaître les habitants de ce milieu naturel.

N’hésitez pas à apporter :

– Paire de jumelles si vous avez

– Bonnes chaussures de marche

– Tenue adaptée à la météo

Accessible PMR

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à [**reservation.bretagne@lpo.fr**](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr) en indiquant dans votre mail :

– Date de la sortie

– Intitulé de la sortie

– Nombre de personnes (et âge si enfant)

– Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

– Comment vous avez entendu parler de cette sortie

Sortie financée par les Fonds Européens FEDER accordés par Rennes Métropole.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-12T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-12T16:00:00.000+02:00

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reservation.bretagne@lpo.fr

Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Nord – Saint-Martin Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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