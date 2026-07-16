Atelier maquillage paillettes et tatouages éphémères – Avec Letshine, Parc d’Algarve, Rennes

Informations pratiques

Atelier maquillage paillettes et tatouages éphémères – Avec Letshine Jeudi 6 août, 15h30 Parc d’Algarve Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T15:30:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T15:30:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00

Envie de briller sur Transat en ville ?

Laissez-vous tenter par un maquillage paillettes ou un tatouage éphémère ! Une Note de musique, un soleil, un transat ? Des pailettes rose, jaunes, rouges ? À vous de choisir !

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Letshine est un stand itinérant crée par Maëve Chevalier. Maquillage paillettes, tatouages éphémères et personnalisables, évantails pailettes, il y en a pour tous les goûts, pour les petits et les grands.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : https://rm.bzh/transatenville

Parc d’Algarve 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]

Avec Letshine