Atelier maquillage paillettes et tatouages éphémères – Avec Letshine, Parc d’Algarve, Rennes
jeudi 6 août 2026 · Parc d'Algarve · Rennes
Informations pratiques
Atelier maquillage paillettes et tatouages éphémères – Avec Letshine Jeudi 6 août, 15h30 Parc d’Algarve Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T15:30:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T15:30:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00
Envie de briller sur Transat en ville ?
Laissez-vous tenter par un maquillage paillettes ou un tatouage éphémère ! Une Note de musique, un soleil, un transat ? Des pailettes rose, jaunes, rouges ? À vous de choisir !
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Letshine est un stand itinérant crée par Maëve Chevalier. Maquillage paillettes, tatouages éphémères et personnalisables, évantails pailettes, il y en a pour tous les goûts, pour les petits et les grands.
Plus d’infos sur le festival Transat en ville : https://rm.bzh/transatenville
Parc d’Algarve 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]
Avec Letshine
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