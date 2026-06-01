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6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague !, Jardin des Vikings, Rennes

6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague !, Jardin des Vikings, Rennes

6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague !, Jardin des Vikings, Rennes jeudi 6 août 2026.

Lieu : Jardin des Vikings

Adresse : Rue de Suède, Rennes, France

Ville : 35001 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif : Entrée libre

6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! Jeudi 6 août, 12h00 Jardin des Vikings Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T12:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T12:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00

6 août
De 12h à 17h
Square des Vikings, 35200 Rennes

Au programme :
Food truck
Structure gonflable
Animations
Danse et ambiance festive

Un après-midi d’été chaleureux à partager en famille ou entre amis ! ☀️

Jardin des Vikings Rue de Suède, Rennes, France Rennes 35001 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez profiter d’un moment festif et convivial avec la MJC Maison de Suède lors de la Guinguette à Copenhague

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