6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague !, Jardin des Vikings, Rennes

6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! Jeudi 6 août, 12h00 Jardin des Vikings Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T12:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T12:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00

6 août

De 12h à 17h

Square des Vikings, 35200 Rennes

Au programme :

Food truck

Structure gonflable

Animations

Danse et ambiance festive

Un après-midi d’été chaleureux à partager en famille ou entre amis ! ☀️

Jardin des Vikings Rue de Suède, Rennes, France Rennes 35001 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez profiter d’un moment festif et convivial avec la MJC Maison de Suède lors de la Guinguette à Copenhague