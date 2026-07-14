Informations pratiques

Atelier fabrique ton hautbois avec l’artiste Mérovée Dubois Basalt Rennes Mercredi 22 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

L’artiste Mérovée Dubois vous propose de découvrir les secrets de fabrication du hautbois et de la bombarde. Une après-midi pour fabriquer, expérimenter et jouer de la musique !

Dans le cadre de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » à Basalt, l’artiste Mérovée Dubois vous propose de découvrir les secrets de fabrication du hautbois et de la bombarde. Une après-midi pour fabriquer, expérimenter et jouer de la musique !

L’objectif de l’atelier ne sera pas de faire un instrument parfaitement accordé, mais plutôt d’aller chercher des sons vibratoires, le tout lors d’un temps convivial et collectif.

Profitez-en pour découvrir l’exposition « le complexe des flûtes sacrées » ouvert de 14h à 18h.

Entrée libre sans réservation de 14h à 18h

Gratuit | À partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T18:00:00.000+02:00

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Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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