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Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin, La Longère, Rennes

Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin, La Longère, Rennes

Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin, La Longère, Rennes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : La Longère

Adresse : 68 Canal Saint-Martin 35000 Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Mercredi 22 juillet, 14h00 La Longère Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:00:00+02:00

En famille, partez en exploration au cœur des Prairies Saint-Martin à travers des jeux, défis et observations de la nature.
À partir de 5 ans

La Longère 68 Canal Saint-Martin 35000 Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne
Découvrez les prairies Saint-Martin en famille

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