Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin, La Longère, Rennes

Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Mercredi 22 juillet, 14h00 La Longère Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:00:00+02:00

En famille, partez en exploration au cœur des Prairies Saint-Martin à travers des jeux, défis et observations de la nature.

À partir de 5 ans

La Longère 68 Canal Saint-Martin 35000 Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne

Découvrez les prairies Saint-Martin en famille