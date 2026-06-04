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Rue du sport itinérante square du général Koenig quartier colombier Rennes

Rue du sport itinérante square du général Koenig quartier colombier Rennes

Rue du sport itinérante square du général Koenig quartier colombier Rennes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : square du général Koenig quartier colombier

Adresse : square du général Koenig

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Rue du sport itinérante square du général Koenig quartier colombier Rennes Mercredi 22 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Accès libre, sur inscription pour les groupes

Battle Archery et autres activités sportives les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !

### Activité découverte et innovante :  »battle Archery »,

Venez faire l’expérience d’une bataille avec arc et flêche (bout rond) en plein quartier colombier , la configuration du lieu forme les obstacles et les cachettes .
Les groupes sont les bienvenus à conditions de réserver en amont sur le tableau partagé accesssible via l’onglet « Billetterie ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T17:00:00.000+02:00

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square du général Koenig quartier colombier square du général Koenig Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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