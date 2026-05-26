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6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! Jardin des Vikings Rennes

6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! Jardin des Vikings Rennes

6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! Jardin des Vikings Rennes jeudi 6 août 2026.

Lieu : Jardin des Vikings

Adresse : Rue de Suède, Rennes, France

Ville : 35001 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! Jardin des Vikings Rennes Jeudi 6 août, 12h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Venez profiter d’un moment festif et convivial avec la MJC Maison de Suède lors de la Guinguette à Copenhague

6 août
De 12h à 17h
Square des Vikings, 35200 Rennes

Au programme :
Food truck
Structure gonflable
Animations
Danse et ambiance festive

Un après-midi d’été chaleureux à partager en famille ou entre amis ! ☀️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-06T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-06T17:00:00.000+02:00

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Jardin des Vikings Rue de Suède, Rennes, France Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine


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