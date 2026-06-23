Nocturne – Croquis vivants : Atelier de dessin de modèles vivants Musée des beaux-arts de Rennes Rennes mercredi 5 août 2026.

Nocturne – Croquis vivants : Atelier de dessin de modèles vivants Musée des beaux-arts de Rennes Rennes Mercredi 5 août, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

dans le cadre de l’exposition la grande dérision de Roger Edgar Gillet

Exercez votre regard artistique lors d’un atelier autonome de dessin de modèles vivants au cœur de l’exposition temporaire. Corps en mouvement, postures expressives, en solo ou en duo : un moment d’immersion créative et de liberté d’expression.

Vous pouvez amener votre propre matériel. Afin de préserver l’espace du musée, nous vous demandons d’utiliser uniquement des techniques sèches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-05T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-05T19:45:00.000+02:00

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Musée des beaux-arts de Rennes 20 quai Émile Zola , 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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