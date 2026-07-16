Nocturne – Croquis vivants : Atelier de dessin de modèles vivants, Musée des beaux-arts de Rennes, Rennes
mercredi 5 août 2026 · Musée des beaux-arts de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Nocturne – Croquis vivants : Atelier de dessin de modèles vivants Mercredi 5 août, 18h00 Musée des beaux-arts de Rennes Ille-et-Vilaine
Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T18:00:00+02:00 – 2026-08-05T19:45:00+02:00
Fin : 2026-08-05T18:00:00+02:00 – 2026-08-05T19:45:00+02:00
Exercez votre regard artistique lors d’un atelier autonome de dessin de modèles vivants au cœur de l’exposition temporaire. Corps en mouvement, postures expressives, en solo ou en duo : un moment d’immersion créative et de liberté d’expression.
Vous pouvez amener votre propre matériel. Afin de préserver l’espace du musée, nous vous demandons d’utiliser uniquement des techniques sèches.
Musée des beaux-arts de Rennes 20 quai Émile Zola , 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
dans le cadre de l’exposition la grande dérision de Roger Edgar Gillet
@AtelierduThabor
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