Nos petits et grands héros au Parc du Berry Parc du Berry Rennes
Nos petits et grands héros au Parc du Berry Parc du Berry Rennes mercredi 5 août 2026.
Nos petits et grands héros au Parc du Berry Parc du Berry Rennes Mercredi 5 août, 16h00 Ille-et-Vilaine
Spectacle, lectures et expériences
Venez participer en bas de chez vous à des expériences scientifiques de nos héroïnes et héros du quotidien. Profitez-en pour assister à un spectacle autour d’une lecture théatralisée d’une jeune héroine par la Cie Ecouter voir.
Rendez-vous sous la halle du Parc du Berry
En partenariat avec la Cie Ecoutez voir, Les P’tits débrouillards et l’Atelier des transitions.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-05T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-05T19:30:00.000+02:00
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Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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