Nos petits et grands héros au Parc du Berry, Parc du Berry, Rennes
Nos petits et grands héros au Parc du Berry, Parc du Berry, Rennes mercredi 5 août 2026.
Nos petits et grands héros au Parc du Berry Mercredi 5 août, 16h00 Parc du Berry Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T16:00:00+02:00 – 2026-08-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-05T16:00:00+02:00 – 2026-08-05T19:30:00+02:00
Venez participer en bas de chez vous à des expériences scientifiques de nos héroïnes et héros du quotidien. Profitez-en pour assister à un spectacle autour d’une lecture théatralisée d’une jeune héroine par la Cie Ecouter voir.
Rendez-vous sous la halle du Parc du Berry
En partenariat avec la Cie Ecoutez voir, Les P’tits débrouillards et l’Atelier des transitions.
Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Spectacle, lectures et expériences
Julien Mignot / Rennes Ville et Métropole
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