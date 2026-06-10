Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Canal B Place de la Mairie Rennes Mercredi 5 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Avec Canal B

### Avec Canal B

Le rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer cet été !

Sur la place de la Mairie, tous les mercredis de 14h à 16h, la radio rennaise Canal B vous propose une parenthèse sonore avec sa sieste musicale et une sélection de ses meilleures émissions.

**Dès 14h,** ne manquez pas les siestes musicales proposées par Canal B ! Un moment de détente et musique pour faire une pause dans votre journée.

**A partir de 15h,** Canal B installe son plateau radio et vous propose la rediffusion d’une de ses meilleures émissions !

Ce mercredi 5 août, un épisode de l’émission de création sonore “Gymnastique sonore” sera diffusé sur la place de la Mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-05T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-05T16:00:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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