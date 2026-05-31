Rennes à la mer et au vert : Lac de Guerlédan, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes
Rennes à la mer et au vert : Lac de Guerlédan, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes mercredi 5 août 2026.
Rennes à la mer et au vert : Lac de Guerlédan Mercredi 5 août, 07h00 Maison des Aînés et des Aidants Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T07:00:00+02:00 – 2026-08-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T07:00:00+02:00 – 2026-08-05T19:00:00+02:00
Envie de vous évader le temps d’une journée au départ de Rennes ?
Seul, entre amis ou en famille, profitez d’une escapade à la mer ou à la découverte d’une ville emblématique de la région ! Embarquez le matin (entre 7h30 et 8h30) et revenez en soirée (vers 19h30) avec des souvenirs plein la tête.
ESPACE DE VENTE DES BILLETS À partir du lundi 6 juillet à 14h00
⚠ VENTE UNIQUEMENT POUR LES SORTIES DE LA SEMAINE EN COURS ET SUIVANTE
LIEU et HORAIRES D’OUVERTURE :
Maison des Aînés et des Aidants – 34 place du Colombier
️ Lundi : 13h30 – 16h
Mardi à vendredi : 9h – 12h30 | 13h30 – 17h
Prévoir une pièce d’identité avec photo pour tout achat.
Paiement possible en numéraire, chèque et carte bancaire.
Tarifs Aller – Retour
À partir de 15 ans 13,80 € / Tarif Sortir 4,50
De 5 à 15 ans* 9,20 € / Tarif Sortir 2,50 € * Gratuit jusqu’au 5e anniversaire de l’enfant
Maison des Aînés et des Aidants 34 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Été 2026 : Rennes à la mer et au vert : 30 sorties
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