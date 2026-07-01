Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Avec Canal B, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Avec Canal B Mercredi 5 août, 14h00 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00

Le rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer cet été !

Sur la place de la Mairie, tous les mercredis de 14h à 16h, la radio rennaise Canal B vous propose une parenthèse sonore avec sa sieste musicale et une sélection de ses meilleures émissions.

Dès 14h, ne manquez pas les siestes musicales proposées par Canal B ! Un moment de détente et musique pour faire une pause dans votre journée.

A partir de 15h, Canal B installe son plateau radio et vous propose la rediffusion d’une de ses meilleures émissions !

Ce mercredi 5 août, un épisode de l’émission de création sonore “Gymnastique sonore” de l’association Bandes Magnétiques sera diffusé sur la place de la Mairie.

Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Avec Canal B

Jean-Adrien Morandeau