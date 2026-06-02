Sur la nappe Parc d’Algarve Rennes Jeudi 6 août, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Spectacle musical – dès 3 ans]

Ce spectacle musical vous invite à mettre les pieds sous la nappe ! Une pincée d’histoires rigolotes et un imaginaire sans limite vous attendent pour un voyage gustatif et poétique mélangeant voix, guitare, banjo, spatules et casseroles.

Un projet qui explore la vocalité, les sons, les formes et les couleurs et propose au public une évasion musicale malicieuse autour de la gourmandise.

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-06T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-06T18:30:00.000+02:00

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Parc d’Algarve 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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