Atelier paillettes et tatouages éphémères – Avec Letshine Parc d’Algarve Rennes
Atelier paillettes et tatouages éphémères – Avec Letshine Parc d’Algarve Rennes jeudi 6 août 2026.
Atelier paillettes et tatouages éphémères – Avec Letshine Parc d’Algarve Rennes Jeudi 6 août, 15h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Avec Letshine
Envie de briller sur Transat en ville ?
Laissez-vous tenter par un maquillage paillettes ou un tatouage éphémère ! Une Note de musique, un soleil, un transat ? Des pailettes rose, jaunes, rouges ? À vous de choisir !
—
Letshine est un stand itinérant crée par Maëve Chevalier. Maquillage paillettes, tatouages éphémères et personnalisables, évantails pailettes, il y en a pour tous les goûts, pour les petits et les grands.
Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://rm.bzh/transatenville](https://rm.bzh/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-06T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-06T17:00:00.000+02:00
1
Parc d’Algarve 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Carrières scientifiques : all you want to know OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes 19 juin 2026
- Exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes 19 juin 2026
- Le complexe des flûtes sacrées Basalt Rennes 19 juin 2026
- Vide garage La Ferme de la Harpe Rennes 19 juin 2026
- Café Santé » Vivre avec le soleil » EPI des Longs Champs Rennes 19 juin 2026