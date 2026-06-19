Atelier paillettes et tatouages éphémères – Avec Letshine Parc d’Algarve Rennes Jeudi 6 août, 15h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Avec Letshine

Envie de briller sur Transat en ville ?

Laissez-vous tenter par un maquillage paillettes ou un tatouage éphémère ! Une Note de musique, un soleil, un transat ? Des pailettes rose, jaunes, rouges ? À vous de choisir !

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Letshine est un stand itinérant crée par Maëve Chevalier. Maquillage paillettes, tatouages éphémères et personnalisables, évantails pailettes, il y en a pour tous les goûts, pour les petits et les grands.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://rm.bzh/transatenville](https://rm.bzh/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-06T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-06T17:00:00.000+02:00

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Parc d’Algarve 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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