Sur la nappe, Parc d’Algarve, Rennes
jeudi 6 août 2026 · Parc d'Algarve · Rennes
Informations pratiques
Sur la nappe Jeudi 6 août, 17h30 Parc d’Algarve Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T17:30:00+02:00 – 2026-08-06T18:15:00+02:00
Fin : 2026-08-06T17:30:00+02:00 – 2026-08-06T18:15:00+02:00
Ce spectacle musical vous invite à mettre les pieds sous la nappe ! Une pincée d’histoires rigolotes et un imaginaire sans limite vous attendent pour un voyage gustatif et poétique mélangeant voix, guitare, banjo, spatules et casseroles.
Un projet qui explore la vocalité, les sons, les formes et les couleurs et propose au public une évasion musicale malicieuse autour de la gourmandise.
Pour nous suivre et nous écouter : https://rm.bzh/transatenville
Parc d’Algarve 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]
[Spectacle musical – dès 3 ans]
Marion Rouxin
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