Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

2026 Année artistique au CRAC au centre d’art du Château du Tremblay Fontenoy

2026 Année artistique au CRAC

2026 Année artistique au CRAC au centre d’art du Château du Tremblay Fontenoy dimanche 22 mars 2026.

2026 Année artistique au CRAC

au centre d’art du Château du Tremblay 23 Le Tremblay Fontenoy Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :
2026-03-22

Année culturelle au centre d’art de Fontenoy   .

au centre d’art du Château du Tremblay 23 Le Tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18  crac.fontenoy@wanadoo.fr

English : 2026 Année artistique au CRAC

German : 2026 Année artistique au CRAC

Italiano :

Espanol :

L’événement 2026 Année artistique au CRAC Fontenoy a été mis à jour le 2025-11-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)