Marast

20e festival de Musique de Chambre

Prieuré de Marast Marast Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-07-04 2026-07-05

Le Festival Tetraktys revient en Bourgogne Franche-Comté, et notamment au Prieuré de Marast, pour sa 20ème édition.

Musique de chambre, folk songs, cordes romantiques, conte de Pierre et le Loup en musique et soirée de clôture.

Réservation en ligne ou par téléphone. .

Prieuré de Marast Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 72 74 03

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English : 20e festival de Musique de Chambre

L’événement 20e festival de Musique de Chambre Marast a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL