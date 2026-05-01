Clion

20ème festival de théâtre jeune public Pestacles

Clion Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Le Festival Pestacles du Moulin à Paroles fêtes ses 20 ans les 23 et 24 mai à Clion !

Ce festival de théâtre jeune public vous propose une belle programmation avec différentes compagnies, une boum d’anniversaire, un stage d’improvisation en famille, des jeux, des animations gratuites …

N’hésitez pas à venir fêter cet anniversaire et assister aux spectacles de qualité qui sont proposés sur ces deux jours ! Buvette et restauration sur place. .

Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 42 95 23 lemoulinaparoles@live.fr

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English :

Le Moulin à Paroles organizes the 17th Pestacles theater festival for young audiences.

L’événement 20ème festival de théâtre jeune public Pestacles Clion a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Châtillonnais en Berry