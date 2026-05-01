20ème festival de théâtre jeune public Pestacles Clion
20ème festival de théâtre jeune public Pestacles Clion samedi 23 mai 2026.
Clion
20ème festival de théâtre jeune public Pestacles
Clion Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Le Festival Pestacles du Moulin à Paroles fêtes ses 20 ans les 23 et 24 mai à Clion !
Ce festival de théâtre jeune public vous propose une belle programmation avec différentes compagnies, une boum d’anniversaire, un stage d’improvisation en famille, des jeux, des animations gratuites …
N’hésitez pas à venir fêter cet anniversaire et assister aux spectacles de qualité qui sont proposés sur ces deux jours ! Buvette et restauration sur place. .
Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 42 95 23 lemoulinaparoles@live.fr
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English :
Le Moulin à Paroles organizes the 17th Pestacles theater festival for young audiences.
L’événement 20ème festival de théâtre jeune public Pestacles Clion a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Châtillonnais en Berry
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