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A la découverte de Clion et son Musée Artisanal et Rural, Musée, Clion

A la découverte de Clion et son Musée Artisanal et Rural, Musée, Clion

A la découverte de Clion et son Musée Artisanal et Rural, Musée, Clion vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Musée

Adresse : 28 avenue st André 17240 Clion

Ville : 17240 Clion

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

A la découverte de Clion et son Musée Artisanal et Rural 26 – 28 juin Musée Charente-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Itinéraire balisé afin de découvrir le patrimoine communal
Visite gratuite et commentée du Musée Artisanal et Rural : Exposition de 2000 outils qui témoignent de l’histoire du village au 19 ème siècle et début 20 ème

Musée 28 avenue st André 17240 Clion Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Itinéraire balisé pour la découverte du patrimoine & Visite gratuite du Musée Artisanal et Rural

DR

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