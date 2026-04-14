A la découverte de Clion et son Musée Artisanal et Rural, Musée, Clion

A la découverte de Clion et son Musée Artisanal et Rural 26 – 28 juin Musée Charente-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Itinéraire balisé afin de découvrir le patrimoine communal

Visite gratuite et commentée du Musée Artisanal et Rural : Exposition de 2000 outils qui témoignent de l’histoire du village au 19 ème siècle et début 20 ème

Musée 28 avenue st André 17240 Clion Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Itinéraire balisé pour la découverte du patrimoine & Visite gratuite du Musée Artisanal et Rural

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