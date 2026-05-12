Journées du patrimoine au Musée Rural de Clion Musée artisanal et rural Clion
Journées du patrimoine au Musée Rural de Clion Musée artisanal et rural Clion samedi 19 septembre 2026.
Clion
Journées du patrimoine au Musée Rural de Clion
Musée artisanal et rural Musée Artisanal et Rural de Clion Clion Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’association les Amis du Temps passé est heureuse de vous convier à découvrir l’exposition de 2000 outils racontant la vie ancienne de la commune de Clion sur Seugne, charmant village de Pierre et d’Eau.
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Musée artisanal et rural Musée Artisanal et Rural de Clion Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 47 03 clion.musee@gmail.com
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English :
The association Les Amis du Temps passé is delighted to invite you to discover an exhibition of 2,000 tools recounting the past life of Clion sur Seugne, a charming village of stone and water.
L’événement Journées du patrimoine au Musée Rural de Clion Clion a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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