Visite de l’église Sainte-Colombe, Chapelle de Varye, ou église Sainte-Colombe, Clion
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Varye, ou église Sainte-Colombe · Clion
Informations pratiques
Visite de l’église Sainte-Colombe Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 16h00, 17h00 Chapelle de Varye, ou église Sainte-Colombe Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Visite découverte de l’église Sainte-Colombe par Béatrice Le Gloannec.
Chapelle de Varye, ou église Sainte-Colombe 35 Rue Flandre Dunkerque, 36700 Clion, France Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire Cette chapelle a été construite par Guillaume de Varye pour être le sanctuaire privé du château de l’Isle Savary. La chapelle est placée dans le prolongement du bas-côté nord du choeur, soudée à l’est sur l’abside romane. Les trois clés de voûte portent les armes de Varye.
Visite découverte de l’église Sainte-Colombe par Béatrice Le Gloannec.
©Paroisse de Châtillon/Clion