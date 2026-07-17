Visite de l’église Sainte-Colombe, Chapelle de Varye, ou église Sainte-Colombe, Clion

Informations pratiques

Visite de l’église Sainte-Colombe Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 16h00, 17h00 Chapelle de Varye, ou église Sainte-Colombe Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite découverte de l’église Sainte-Colombe par Béatrice Le Gloannec.

Chapelle de Varye, ou église Sainte-Colombe 35 Rue Flandre Dunkerque, 36700 Clion, France Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire Cette chapelle a été construite par Guillaume de Varye pour être le sanctuaire privé du château de l’Isle Savary. La chapelle est placée dans le prolongement du bas-côté nord du choeur, soudée à l’est sur l’abside romane. Les trois clés de voûte portent les armes de Varye.

Visite découverte de l’église Sainte-Colombe par Béatrice Le Gloannec.

©Paroisse de Châtillon/Clion