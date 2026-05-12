Journées du patrimoine de pays au musée rural de Clion Musée rural proche de l’église Clion

Clion

Journées du patrimoine de pays au musée rural de Clion

Musée rural proche de l’église 28 Avenue St André Clion Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:30:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Visite du Musée Artisanal et Rural en compagnie des bénévoles de l’association Les Amis du temps passé, exposition de 2000 outils d’autrefois qui racontent la vie du village au début du XXème siècle .

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Musée rural proche de l’église 28 Avenue St André Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 83 41 24

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English :

Visit the Musée Artisanal et Rural with volunteers from the association Les Amis du temps passé, an exhibition of 2,000 old-fashioned tools that tell the story of village life in the early 20th century.

L’événement Journées du patrimoine de pays au musée rural de Clion Clion a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge