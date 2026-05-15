Chemin des Arts Créatifs Salle des fêtes Clion

Clion

Chemin des Arts Créatifs

Salle des fêtes Place du 19 Mars 1962 Clion Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Galerie des peintres, artisanat d’art et arts créatifs 18 exposants vous proposeront leurs dernières créations toute la journée.

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Salle des fêtes Place du 19 Mars 1962 Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 90 56 03 sonia.pegossoff@orange.fr

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English :

Galerie des peintres, arts & crafts and creative arts: 18 exhibitors will be showcasing their latest creations all day long.

L’événement Chemin des Arts Créatifs Clion a été mis à jour le 2026-05-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge