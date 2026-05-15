Chemin des Arts Créatifs Salle des fêtes Clion
Chemin des Arts Créatifs Salle des fêtes Clion dimanche 14 juin 2026.
Clion
Chemin des Arts Créatifs
Salle des fêtes Place du 19 Mars 1962 Clion Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Galerie des peintres, artisanat d’art et arts créatifs 18 exposants vous proposeront leurs dernières créations toute la journée.
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Salle des fêtes Place du 19 Mars 1962 Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 90 56 03 sonia.pegossoff@orange.fr
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English :
Galerie des peintres, arts & crafts and creative arts: 18 exhibitors will be showcasing their latest creations all day long.
L’événement Chemin des Arts Créatifs Clion a été mis à jour le 2026-05-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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