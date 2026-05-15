Exposition La recette d’un livre Bibliothèque Clion
Exposition La recette d’un livre Bibliothèque Clion lundi 1 juin 2026.
Clion
Exposition La recette d’un livre
Bibliothèque 6 place Jean Moulin Clion Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-01
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-06-01
De l’imagination d’une histoire par l’auteur, en passant par l’illustrateur, l’éditeur, l’imprimeur et le libraire, vous allez découvrir la naissance d’un livre.
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Bibliothèque 6 place Jean Moulin Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliclion@gmail.com
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English :
From the author?s imagination of a story, to the illustrator, publisher, printer and bookseller, you?ll discover the birth of a book.
L’événement Exposition La recette d’un livre Clion a été mis à jour le 2026-05-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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