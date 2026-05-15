Exposition La recette d’un livre Bibliothèque Clion

Clion

Exposition La recette d’un livre

Bibliothèque 6 place Jean Moulin Clion Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-01

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-06-01

De l’imagination d’une histoire par l’auteur, en passant par l’illustrateur, l’éditeur, l’imprimeur et le libraire, vous allez découvrir la naissance d’un livre.

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Bibliothèque 6 place Jean Moulin Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliclion@gmail.com

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English :

From the author?s imagination of a story, to the illustrator, publisher, printer and bookseller, you?ll discover the birth of a book.

L’événement Exposition La recette d’un livre Clion a été mis à jour le 2026-05-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge