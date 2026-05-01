Clion

Concert chansons de Georges Brassens

Clion Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association Histoires à écrire, avec le soutien de la mairie, vous propose une soirée musicale dédiée au répertoire de Georges Brassens avec le duo Pauv’ Martin, un concert précédé en première partie par Marie Coutant. Buvette sur place.

8 .

Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 08 34 52

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English :

The Histoires à écrire association, with the support of the town council, presents an evening of music dedicated to the repertoire of Georges Brassens, with the duo Pauv? Martin duo, with opening act Marie Coutant. Refreshments on site.

L’événement Concert chansons de Georges Brassens Clion a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Châtillonnais en Berry