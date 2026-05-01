Clion

Brocante et vide-grenier

Avenue du Château Clion Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le Comité des Fêtes vous invite à vernir chiner dans une ambiance festivale et conviviale. Animations et manège toute la journée avec buvette et restauration sur place.

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Avenue du Château Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 45 45 20

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English :

The Comité des Fêtes invites you to come and browse in a festive and convivial atmosphere. Entertainment and merry-go-round all day, with refreshments and snacks on site.

L’événement Brocante et vide-grenier Clion a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Châtillonnais en Berry