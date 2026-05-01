Le champ des livres Lecture musicale à 4 voix Clion
Le champ des livres Lecture musicale à 4 voix Clion dimanche 17 mai 2026.
Clion
Le champ des livres Lecture musicale à 4 voix
5 Bis Rue Jules Parise Clion Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Dans le cadre des 150 ans de la disparition de George Sand, la médiathèque de Clion vous propose une lecture musicale à 4 voix par l’association Le Champ des Livres.
Vous pourrez (re)découvrir des extraits d’écrits de George Sand, mis en voix et en musique par l’association. Venez partager ce moment culturel avec nous et fêter cette grande dame de la littérature ! .
5 Bis Rue Jules Parise Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 86 61 bibli.clion.indre@wanadoo.fr
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English :
To mark the 150th anniversary of George Sand’s death, the Clion media library presents a 4-part musical reading by the association Le Champ des Livres.
L’événement Le champ des livres Lecture musicale à 4 voix Clion a été mis à jour le 2026-05-04 par BERRY
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