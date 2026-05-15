Rencontre avec Jean-Charles Chapuzet La recette d’un livre Salle des associations Clion

Clion

Rencontre avec Jean-Charles Chapuzet La recette d’un livre

Salle des associations 8 place Jean Moulin Clion Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

En complément de l’exposition la recette d’un livre , venez rencontrer Jean-Charles Chapuzet, auteur Jonzacais, faisant partager son expérience de création d’un livre. Séance de dédicaces en suivant.

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Salle des associations 8 place Jean Moulin Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliclion@gmail.com

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English :

To complement the La recette d’un livre exhibition, come and meet Jonzac author Jean-Charles Chapuzet, who will share his experience of creating a book. Signing session to follow.

L’événement Rencontre avec Jean-Charles Chapuzet La recette d’un livre Clion a été mis à jour le 2026-05-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge