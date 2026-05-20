Concert Hommage à Simon & Garfunkel Clion
Concert Hommage à Simon & Garfunkel Clion vendredi 5 juin 2026.
Clion
Concert Hommage à Simon & Garfunkel
Clion Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Patrice Jania rend hommage au duo Simon & Garfunkel.
Ce concert commenté raconte en 27 titres leurs sept années de collaboration, les hauts et les bas, le succès, et un chapitre entier de l’histoire de la folk song.
Il trouve un écho évident dans la mémoire de chacun.
“Ce sont les chansons de mes premières notes de guitare. Lorsque j’ai découvert leur répertoire, j’ignorai complètement ce qu’était leur histoire, ce qui motivait leur écriture. Ils prêtaient leurs voix célestes à des mélodies envoûtantes, douces ou rythmées. Le concert à Central Park a bercé mes années universitaires.
Mais comment et pourquoi chanter Simon & Garfunkel lorsqu’on est seul sur scène…?
Seul certes, mais une guitare à la main et un peu de technologie, pour une évocation crédible plus qu’une pâle tentative d’imitation.
J’invite le public à entrer dans l’incroyable récit d’un duo de légende, à ressentir leurs émotions, leurs joies, leurs peines et leurs déchirements, les retrouvailles et les sentiments de trahison ; autant de moteurs pour l’écriture poétique de Paul Simon.” 8 .
Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire bibli.clion.indre@wanadoo.fr
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English :
Patrice Jania pays tribute to the duo Simon & Garfunkel.
In 27 tracks, this commented concert recounts their seven-year collaboration, the highs and lows, the successes, and an entire chapter in the history of folk song.
It resonates with everyone’s memories.
L’événement Concert Hommage à Simon & Garfunkel Clion a été mis à jour le 2026-05-20 par BERRY
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