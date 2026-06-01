Visite du musée rural et artisanal de Clion Musée artisanal et rural Clion
Visite du musée rural et artisanal de Clion Musée artisanal et rural Clion vendredi 26 juin 2026.
Clion
Visite du musée rural et artisanal de Clion
Musée artisanal et rural Musée Artisanal et Rural de Clion Clion Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Les passionnés du musée rural vous feront découvrir plus de 2 000 outils dans 7 salles d’exposition autour de l’artisanat local forge, salle de classe d’autrefois, outils du maréchal-ferrant, du charron, du vigneron…Inscription à l’Office de Tourisme
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Musée artisanal et rural Musée Artisanal et Rural de Clion Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
Enthusiasts at the rural museum will show you more than 2,000 tools in 7 exhibition rooms focusing on local crafts: forge, classroom of yesteryear, blacksmith’s, wheelwright’s and winegrower’s tools, etc. Registration at the Tourist Office
L’événement Visite du musée rural et artisanal de Clion Clion a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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